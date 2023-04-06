Солдатенко Алексей Осипович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Солдатенко Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Солдатенко Ирина Тиханова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Солдатенко Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Солдатенко Ирина Тиханова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно