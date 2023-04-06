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Солдатенко Алексей Осипович

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Место рождения

Казимирово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Казимирово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Солдатенко Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Солдатенко Ирина Тиханова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Солдатенко Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Солдатенко Ирина Тиханова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатенко Ирина Тиханова

Смерть
Неизвестно
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