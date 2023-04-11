Солдатенко Ирина Тиханова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Солдатенко Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Солдатенко Алексей Осипович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Солдатенко Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Солдатенко Алексей Осипович
Смерть
Неизвестно