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Солдатенко Ирина Тиханова

Место рождения

Казимирово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Казимирово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатенко Алексей Осипович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Солдатенко Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Солдатенко Алексей Осипович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Солдатенко Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Солдатенко Алексей Осипович

Смерть
Неизвестно

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