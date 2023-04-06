Горшкова (Хуртина) Афимья
Место рождения
Дата рождения12.09.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1821
Отец: Хуртинъ Семенъ
Бракосочетание
11.06.1841
Муж: Горшковъ Яковъ
Рождение ребёнка
21.03.1844
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Горшковъ Яковъ
Рождение ребёнка
25.05.1845
Сын: Горшковъ Никита
Отец ребёнка: Горшковъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.12.1847
Сын: Горшковъ Николай
Отец ребёнка: Горшковъ Яковъ
Рождение ребёнка
24.01.1852
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Горшковъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.12.1856
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Горшковъ Яковъ