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Горшкова (Хуртина) Афимья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.09.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1821

Отец: Хуртинъ Семенъ

Мать: Хуртина Акулина Филиппова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.06.1841

Муж: Горшковъ Яковъ

Рождение ребёнка
21.03.1844

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Горшковъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1845

Сын: Горшковъ Никита

Отец ребёнка: Горшковъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1847

Сын: Горшковъ Николай

Отец ребёнка: Горшковъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1852

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Горшковъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1856

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Горшковъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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