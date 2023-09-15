Горшковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Горшковъ Петръ
Мать: Горшкова Дарья
Бракосочетание
11.06.1841
Жена: Горшкова Афимья
Рождение ребёнка
21.03.1844
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Горшкова Афимья
Рождение ребёнка
25.05.1845
Сын: Горшковъ Никита
Мать ребёнка: Горшкова Афимья
Рождение ребёнка
05.12.1847
Сын: Горшковъ Николай
Мать ребёнка: Горшкова Афимья
Рождение ребёнка
24.01.1852
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Горшкова Афимья
Рождение ребёнка
01.12.1856
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Горшкова Афимья