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Горшковъ Яковъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Горшковъ Петръ

Мать: Горшкова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.06.1841

Жена: Горшкова Афимья

Рождение ребёнка
21.03.1844

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Горшкова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1845

Сын: Горшковъ Никита

Мать ребёнка: Горшкова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1847

Сын: Горшковъ Николай

Мать ребёнка: Горшкова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1852

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Горшкова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1856

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Горшкова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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