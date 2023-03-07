Кокушкина Агриппина Малкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокушкина Агриппина Малкина

Кокушкина Агриппина Малкина

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Малкин Тит Корнилович

Мать: Малкина Ксения Андреевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1858

Муж: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Зиновьева Анна Кокушкина

Отец ребёнка: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кокушкин Семен Иванович

Отец ребёнка: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокушкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close