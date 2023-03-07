Кокушкина Агриппина Малкина
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Малкин Тит Корнилович
Мать: Малкина Ксения Андреевна
Бракосочетание
30.?.1858
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Зиновьева Анна Кокушкина
Отец ребёнка: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович
Смерть
Неизвестно