Зиновьева Анна Кокушкина
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Тихонова Александра Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Сын: Зиновьев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Сын: Зиновьев Василий Федорович
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Сын: Зиновьев Вов Константин Федорович
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович