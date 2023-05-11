Зиновьева Анна Кокушкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьева Анна Кокушкина

Зиновьева Анна Кокушкина

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович

Мать: Кокушкина Агриппина Малкина

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1877

Муж: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1878

Дочь: Тихонова Александра Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1881

Сын: Зиновьев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1884

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.12.1884

Сын: Зиновьев Павел Федорович

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1887

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1891

Сын: Зиновьев Семен Федорович

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1892

Сын: Зиновьев Василий Федорович

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1894

Сын: Зиновьев Петр Федорович

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1897

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.03.1900

Сын: Зиновьев Вов Константин Федорович

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.08.1902

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close