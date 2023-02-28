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Зиновьев Михаил Федорович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.10.1881

Дата смерти

26.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1881

Отец: Зиновьев (однодворец) Федор Иванович

Мать: Зиновьева Анна Кокушкина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1903

Жена: Зиновьева Мария Антонова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Зиновьев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1908

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1916

Сын: Зиновьев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1919

Сын: Зиновьев (ст. 54-10 Ук) Вов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1922

Сын: Зиновьев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1925

Дочь: Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
26.04.1939
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