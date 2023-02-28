Зиновьев Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения26.10.1881
Дата смерти26.04.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1881
Бракосочетание
27.?.1903
Жена: Зиновьева Мария Антонова
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1906
Сын: Зиновьев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова
Рождение ребёнка
24.07.1908
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова
Рождение ребёнка
30.05.1916
Сын: Зиновьев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова
Рождение ребёнка
05.11.1919
Сын: Зиновьев (ст. 54-10 Ук) Вов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова
Рождение ребёнка
02.07.1922
Сын: Зиновьев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова
Рождение ребёнка
21.09.1925
Дочь: Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Зиновьева Мария Антонова
Смерть
26.04.1939