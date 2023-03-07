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Окунев Александр Васильевич

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

До 1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
08.02.1908 ст.

Жена: Окунева Евдокия Павловна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Окунева Александра Александровна

Мать ребёнка: Окунева Евдокия Павловна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
До 1911
Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
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