Окунев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиДо 1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1908 ст.
Жена: Окунева Евдокия Павловна
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Окунева Александра Александровна
Мать ребёнка: Окунева Евдокия Павловна
Смерть
До 1911