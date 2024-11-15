деревня Мынчаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Мынчаково

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению отставного квартирмейстера В. Афанасьева д. Мынчакова Высоковской вол. Вологодского уезда о перечислении его в д. Потрохово. 1873–1874 гг. // Гос. архив Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Мынчаково Высоковской волости Вологодского уезда Ульяны Герасимовны Москвиной о вводе ее во владение землей. 1872–1873 гг. // Гос. архив В Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 219. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Верхневологодской церкви. Список архивных Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Верхневологодской церкви. Список архивных Показать все

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Михаилизучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведениеhttps://vk.com/vysokovo2018метрические книги, исповедные ведомости, ревизские сказки доступны на сайте Вологодского архива gosarchive.gov35.ru

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
850Мынчаково, д. каз.близь р. Вотчи.523234102115

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Высоковская волость
111. Мынчакова, деревня бывшая государственная, дворов 46, жителей 244, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Высоковская волость
6444МинчаковоВысоковское.Леонтьевский-Ростовскийбывшие государственные502,551104116

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Мынчаково204204деревняРусские53111141252

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Высоковский сельсовет
Мынчаково (мол. проп. п.) 3101деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 38,5 км. Летнее: —.Зимнее: 57 км. Летнее: —.5353

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
34284Мынчаководеревня59°28'с.ш.39°10'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440454д Мынчаководеревня

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