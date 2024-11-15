- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению отставного квартирмейстера В. Афанасьева д. Мынчакова Высоковской вол. Вологодского уезда о перечислении его в д. Потрохово. 1873–1874 гг. // Гос. архив Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Мынчаково Высоковской волости Вологодского уезда Ульяны Герасимовны Москвиной о вводе ее во владение землей. 1872–1873 гг. // Гос. архив В Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 219. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Верхневологодской церкви. Список архивных Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Верхневологодской церкви. Список архивных Показать все
Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Михаилизучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведениеhttps://vk.com/vysokovo2018метрические книги, исповедные ведомости, ревизские сказки доступны на сайте Вологодского архива gosarchive.gov35.ru
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
850Мынчаково, д. каз.близь р. Вотчи.523234102115
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
111. Мынчакова, деревня бывшая государственная, дворов 46, жителей 244, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6444МинчаковоВысоковское.Леонтьевский-Ростовскийбывшие государственные502,551104116
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Мынчаково204204деревняРусские53111141252
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Мынчаково (мол. проп. п.) 3101деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 38,5 км. Летнее: —.Зимнее: 57 км. Летнее: —.5353
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34284Мынчаководеревня59°28'с.ш.39°10'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440454д Мынчаководеревня