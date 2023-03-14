Соломахина Татьяна Зотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1792 ст.
Рождение ребёнка
21.04.1812 ст.
Сын: Соломахин Федор Давидович
Отец ребёнка: Соломахин Давид Захаров
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно