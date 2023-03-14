Соломахина Татьяна Зотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Татьяна Зотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1792 ст.

Муж: Соломахин Давид Захаров

Рождение ребёнка
21.04.1812 ст.

Сын: Соломахин Федор Давидович

Отец ребёнка: Соломахин Давид Захаров

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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