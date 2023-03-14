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Соломахин Давид Захаров

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Место рождения

село Кочетовская слобода Тамбовская губерния

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.06.1792 ст.

Жена: Соломахина Татьяна Зотова

Рождение ребёнка
21.04.1812 ст.

Сын: Соломахин Федор Давидович

Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Зотова

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
1833 ст.
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

село Кочетовская слобода Тамбовская губерния
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