Соломахин Давид Захаров
Место рождениясело Кочетовская слобода Тамбовская губерния
Дата рождения1863 ст.
Дата смерти1833 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.06.1792 ст.
Рождение ребёнка
21.04.1812 ст.
Сын: Соломахин Федор Давидович
Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Зотова
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
1833 ст.
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
село Кочетовская слобода Тамбовская губерния