(Вышневецкая) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Вишнивецкий Семён
Отец ребёнка: Вышнивецкий Павел
Рождение ребёнка
1813
Сын: Вышнивецкий Никита
Отец ребёнка: Вышнивецкий Павел
Рождение ребёнка
1819
Сын: Вышнивецкий Тимофей
Отец ребёнка: Вышнивецкий Павел
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вышнивецкий Андрей
Отец ребёнка: Вышнивецкий Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вышнивецкий Павел
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно