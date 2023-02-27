(Вышневецкая) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вышневецкая) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Вишнивецкий Семён

Отец ребёнка: Вышнивецкий Павел

Рождение ребёнка
1813

Сын: Вышнивецкий Никита

Отец ребёнка: Вышнивецкий Павел

Рождение ребёнка
1819

Сын: Вышнивецкий Тимофей

Отец ребёнка: Вышнивецкий Павел

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вышнивецкий Андрей

Отец ребёнка: Вышнивецкий Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вышнивецкий Павел

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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