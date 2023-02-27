Вишнивецкий Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнивецкий Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Вышнивецкий Павел

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1813

Сын: Вишнивецкий Никита

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1819

Сын: Вишнивецкий Тимофей

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вишнивецкий Андрей

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1830

Сын: Вишневецкий Василий

Мать ребёнка: Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1845
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