Вишнивецкий Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Вышнивецкий Павел
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1813
Сын: Вишнивецкий Никита
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1819
Сын: Вишнивецкий Тимофей
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вишнивецкий Андрей
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1830
Сын: Вишневецкий Василий
Мать ребёнка: Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1845