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Семенов Григорий Осипов

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Место рождения

Сорвижской

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Семенов Осип Никитин

Мать: Семенова Агафья Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Семенов Аким Григорьев

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Соломанида Григорьева

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Семенов Фирст Григорьев

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Семенов Калина Григорьев

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Евдокия Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772
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