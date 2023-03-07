Семенов Григорий Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Семенов Осип Никитин
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Соломанида Григорьева
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772