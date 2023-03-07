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Семенов Фирст Григорьев

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Семенов Григорий Осипов

Мать: Семенова Евдокия Никитина

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Семенов Артемий Фирстов

Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Семенов Гаврило Фирстов

Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Татьяна Фирстова

Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Семенов Иван Фирстов

Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ксения Фирстова

Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1781 ст.

Дочь: Марья Фирстова

Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1783 ст.

Сын: Семенов Никифор Фирстов

Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1785 ст.

Дочь: Евдокия Фирстова

Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Татьяна Фирстова

Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Анна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1788
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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