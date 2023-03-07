Семенов Фирст Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Семенов Григорий Осипов
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Татьяна Фирстова
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Семенов Иван Фирстов
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ксения Фирстова
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
01.03.1781 ст.
Дочь: Марья Фирстова
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
09.01.1783 ст.
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
04.08.1785 ст.
Дочь: Евдокия Фирстова
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Татьяна Фирстова
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Анна Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788