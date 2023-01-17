Кожухова Елизавета Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухова Елизавета Галактионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1904

Дочь: Кожухова Валерия Константиновна

Отец ребёнка: Кожухов Константин Николаевич

Дмитриевский Погост, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожухов Всеволод Константинович

Отец ребёнка: Кожухов Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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