Кожухова Елизавета Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1904
Дочь: Кожухова Валерия Константиновна
Отец ребёнка: Кожухов Константин Николаевич
Дмитриевский Погост, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожухов Всеволод Константинович
Отец ребёнка: Кожухов Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно