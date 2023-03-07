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Кожухов Константин Николаевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

18.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1873

Отец: Кожухов Николай Иванович

Мать: Кожухова Александра Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.03.1904

Дочь: Кожухова Валерия Константиновна

Мать ребёнка: Кожухова Елизавета Галактионовна

Дмитриевский Погост, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожухов Всеволод Константинович

Мать ребёнка: Кожухова Елизавета Галактионовна

Смерть
Неизвестно
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