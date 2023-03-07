Кожухов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1873
Рождение ребёнка
10.03.1904
Дочь: Кожухова Валерия Константиновна
Мать ребёнка: Кожухова Елизавета Галактионовна
Дмитриевский Погост, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожухов Всеволод Константинович
Мать ребёнка: Кожухова Елизавета Галактионовна
Смерть
Неизвестно