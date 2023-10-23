Кротова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кротов Михаил Галактионович
Отец ребёнка: Кротов Галактион Гордиев
Рождение ребёнка
27.04.1877
Дочь: Кожухова Елизавета Галактионовна
Отец ребёнка: Кротов Галактион Гордиев
Ермаково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кротов Владимир Галактионович
Отец ребёнка: Кротов Галактион Гордиев
Смерть
Неизвестно