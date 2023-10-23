Кротова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кротов Михаил Галактионович

Отец ребёнка: Кротов Галактион Гордиев

Рождение ребёнка
27.04.1877

Дочь: Кожухова Елизавета Галактионовна

Отец ребёнка: Кротов Галактион Гордиев

Ермаково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Владимир Галактионович

Отец ребёнка: Кротов Галактион Гордиев

Смерть
Неизвестно
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