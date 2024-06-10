Андронов Федор Венедиктов 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андронов Федор Венедиктов

Место рождения

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Андронов Венедикт Федотов

Мать: Андронова Васса Иванова

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андронова Агафья Афанасьева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Андронов Иван Федоров

Мать ребёнка: Андронова Агафья Афанасьева

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Андронов Варлам Федоров

Мать ребёнка: Андронова Агафья Афанасьева

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Андронова (Андронова) Феврония Федорова

Мать ребёнка: Андронова Агафья Афанасьева

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Андронов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Андронова Агафья Афанасьева

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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