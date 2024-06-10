Андронов Федор Венедиктов
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Андронов Венедикт Федотов
Мать: Андронова Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Андронова Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Андронова Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Андронова (Андронова) Феврония Федорова
Мать ребёнка: Андронова Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Андронова Агафья Афанасьева
Смерть
Неизвестно