Андронова Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Андронов Федор Венедиктов
Отец ребёнка: Андронов Венедикт Федотов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андронов Василий Венедиктов
Отец ребёнка: Андронов Венедикт Федотов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Андронов Венедикт Федотов
Смерть
Неизвестно