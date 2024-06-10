Андронова Васса Иванова 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андронова Васса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Андронов Федор Венедиктов

Отец ребёнка: Андронов Венедикт Федотов

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Андронов Василий Венедиктов

Отец ребёнка: Андронов Венедикт Федотов

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Андронов Яков Венедиктов

Отец ребёнка: Андронов Венедикт Федотов

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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