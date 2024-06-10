Андронов Венедикт Федотов
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Андронов Федот Моисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Андронов Федор Венедиктов
Мать ребёнка: Андронова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андронов Василий Венедиктов
Мать ребёнка: Андронова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Андронова Васса Иванова
Смерть
Неизвестно