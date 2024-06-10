Андронов Венедикт Федотов 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андронов Венедикт Федотов

Место рождения

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Андронов Федот Моисеев

Мать: не указана

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Андронов Федор Венедиктов

Мать ребёнка: Андронова Васса Иванова

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Андронов Василий Венедиктов

Мать ребёнка: Андронова Васса Иванова

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Андронов Яков Венедиктов

Мать ребёнка: Андронова Васса Иванова

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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