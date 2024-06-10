Андронова Агафья Афанасьева 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андронова Агафья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андронов Федор Венедиктов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Андронов Иван Федоров

Отец ребёнка: Андронов Федор Венедиктов

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Андронов Варлам Федоров

Отец ребёнка: Андронов Федор Венедиктов

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Андронова (Андронова) Феврония Федорова

Отец ребёнка: Андронов Федор Венедиктов

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Андронов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Андронов Федор Венедиктов

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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