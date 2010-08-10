Рензяева (Бессонова) Антонина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1914
Дата смерти10.08.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1914
Рождение ребёнка
24.09.1935
Дочь: Демагина Нина Александровна
Отец ребёнка: Качерин Александр Тарасович
Рождение ребёнка
25.01.1942
Дочь: Разина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Рензяев Иван Александрович
Рождение ребёнка
09.05.1945
Отец ребёнка: Рензяев Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.07.1948
Дочь: Спиридонова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рензяев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2010