Рензяева (Бессонова) Антонина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рензяева (Бессонова) Антонина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1914

Дата смерти

10.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1914

Отец: Безсонов Леонтий Захарович

Мать: Безсонова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1935

Дочь: Демагина Нина Александровна

Отец ребёнка: Качерин Александр Тарасович

Рождение ребёнка
25.01.1942

Дочь: Разина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Рензяев Иван Александрович

Рождение ребёнка
09.05.1945

Сын: Рензяев Николай Иванович

Отец ребёнка: Рензяев Иван Александрович

Рождение ребёнка
18.07.1948

Дочь: Спиридонова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рензяев Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рензяев Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
10.08.2010
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