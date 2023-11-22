Безсонов Леонтий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонов Леонтий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бессонов Захар

Мать: Бессонова Феня (Ефросинья?)

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бессонова Дарья Леонтьевна

Мать ребёнка: Бессонова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бессонова Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Бессонова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рензяева Антонина Леонтьевна

Мать ребёнка: Бессонова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Устинья Леонтьевна

Мать ребёнка: Бессонова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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