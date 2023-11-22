Бессонова (Зоркина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зоркин - -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бессонова Дарья Леонтьевна
Отец ребёнка: Безсонов Леонтий Захарович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бессонова Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Безсонов Леонтий Захарович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рензяева Антонина Леонтьевна
Отец ребёнка: Безсонов Леонтий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Устинья Леонтьевна
Отец ребёнка: Безсонов Леонтий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно