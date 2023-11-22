Бессонова (Зоркина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Зоркина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зоркин - -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бессонова Дарья Леонтьевна

Отец ребёнка: Безсонов Леонтий Захарович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бессонова Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Безсонов Леонтий Захарович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рензяева Антонина Леонтьевна

Отец ребёнка: Безсонов Леонтий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Устинья Леонтьевна

Отец ребёнка: Безсонов Леонтий Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Леонтий Захарович

Смерть
Неизвестно
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