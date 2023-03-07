Забелин Осип (Осипка) Иванов
Место рожденияпогост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1618
Дата смертиМежду 1675 и 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1618
Отец: Забелин Иван (Ивашко) Забела
Мать: не указана
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Забелин Степан (Стенка) Осипов
Мать ребёнка: не указана
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Забелин Василий (Васка) Осипов
Мать ребёнка: не указана
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1675 и 1678