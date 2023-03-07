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Забелин Осип (Осипка) Иванов

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Место рождения

погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1618

Дата смерти

Между 1675 и 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1595 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618

Отец: Забелин Иван (Ивашко) Забела

Мать: не указана

погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Забелин Степан (Стенка) Осипов

Мать ребёнка: не указана

погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Забелин Василий (Васка) Осипов

Мать ребёнка: не указана

погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1675 и 1678
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