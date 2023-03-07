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Забелин Степан (Стенка) Осипов

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Место рождения

погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1636

Дата смерти

После 1660

Пол

Мужской

Отец

Около 1618 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636

Отец: Забелин Осип (Осипка) Иванов

Мать: не указана

погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Забелин Лука Степанов

Мать ребёнка: не указана

дер. Бутинская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1660
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