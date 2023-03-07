Забелин Степан (Стенка) Осипов
Место рожденияпогост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1636
Дата смертиПосле 1660
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1636
Отец: Забелин Осип (Осипка) Иванов
Мать: не указана
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660
Мать ребёнка: не указана
дер. Бутинская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1660