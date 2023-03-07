Забелин Иван (Ивашко) Забела — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелин Иван (Ивашко) Забела

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1618

Сын: Забелин Осип (Осипка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
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