Забелин Иван (Ивашко) Забела
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1618
Сын: Забелин Осип (Осипка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629