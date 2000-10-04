Фёдорова (Шагалова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Шагалова) Таисия Ивановна

Место рождения

Чебаркуль

Дата рождения

05.09.1927

Дата смерти

04.10.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.60

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Александр Гаврилович

Рождение
05.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
22.06.1955

Дочь: Козюра (Фёдорова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Федоров Александр Гаврилович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
22.01.1958

Дочь: Копытец (Фёдорова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Федоров Александр Гаврилович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
04.10.2000

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