Фёдорова (Шагалова) Таисия Ивановна
Место рожденияЧебаркуль
Дата рождения05.09.1927
Дата смерти04.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.60
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Александр Гаврилович
Рождение
05.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1955
Дочь: Козюра (Фёдорова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Федоров Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
22.01.1958
Дочь: Копытец (Фёдорова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Федоров Александр Гаврилович
Смерть
04.10.2000