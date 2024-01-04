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Федоров Александр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.60

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёдорова (Шагалова) Таисия Ивановна

Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова (Шагалова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1950

Дочь: Картун (Фёдорова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
22.06.1955

Дочь: Козюра (Фёдорова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова (Шагалова) Таисия Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
22.01.1958

Дочь: Копытец (Фёдорова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова (Шагалова) Таисия Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
07.11.1970
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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