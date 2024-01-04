Федоров Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти07.11.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.60
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фёдорова (Шагалова) Таисия Ивановна
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1950
Дочь: Картун (Фёдорова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1955
Дочь: Козюра (Фёдорова) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Фёдорова (Шагалова) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1958
Дочь: Копытец (Фёдорова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Фёдорова (Шагалова) Таисия Ивановна
Смерть
07.11.1970