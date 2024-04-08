Бутырев Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутырев Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Бутырева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
21.08.1907

Сын: Бутырев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Бутырева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
21.08.1907

Дочь: (Бутырева) Анфиса Григорьевна

Мать ребёнка: Бутырева Екатерина Николаевна

Близнецы с Андреем
Смерть
Неизвестно

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