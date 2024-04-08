Бутырев Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Бутырева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
21.08.1907
Сын: Бутырев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Бутырева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
21.08.1907
Дочь: (Бутырева) Анфиса Григорьевна
Мать ребёнка: Бутырева Екатерина Николаевна
Близнецы с Андреем
Смерть
Неизвестно