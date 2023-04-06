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Дембровский Константин Онуфриевич

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Дембровский Онуфрий Варфоломеевич

Мать: Дембровская Ульяна Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Жена: Дембровская Мария Францевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.01.1879 ст.

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Дембровская Мария Францевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
25.10.1880 ст.

Сын: Дембровский Калистрат Константинович

Мать ребёнка: Дембровская Мария Францевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.

Сын: Дембровский Кондрат Константинович

Мать ребёнка: Дембровская Мария Францевна

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Мария Мартиновна.
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.

Сын: Домбровский Александр Константинович

Мать ребёнка: Дембровская Ирина Феликсовна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.06.1902 ст.

Сын: Дембровский Николай Константинович

Мать ребёнка: Дембровская Ирина Феликсовна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.

Сын: Дембровский Семён Константинович

Мать ребёнка: Дембровская Ирина Феликсовна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
28.04.1907 ст.

Сын: Дембровский Василий Константинович

Мать ребёнка: Дембровская Ирина Феликсовна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.02.1909 ст.

Дочь: Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Дембровская Ирина Феликсовна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дембровская Ирина Феликсовна

Смерть
Неизвестно
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