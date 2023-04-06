Дембровский Константин Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
12.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1879 ст.
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Дембровская Мария Францевна
Рождение ребёнка
25.10.1880 ст.
Сын: Дембровский Калистрат Константинович
Мать ребёнка: Дембровская Мария Францевна
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.
Сын: Дембровский Кондрат Константинович
Мать ребёнка: Дембровская Мария Францевна
Мать записана как Мария Мартиновна.
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.
Сын: Домбровский Александр Константинович
Мать ребёнка: Дембровская Ирина Феликсовна
Рождение ребёнка
03.06.1902 ст.
Сын: Дембровский Николай Константинович
Мать ребёнка: Дембровская Ирина Феликсовна
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.
Сын: Дембровский Семён Константинович
Мать ребёнка: Дембровская Ирина Феликсовна
Рождение ребёнка
28.04.1907 ст.
Сын: Дембровский Василий Константинович
Мать ребёнка: Дембровская Ирина Феликсовна
Рождение ребёнка
08.02.1909 ст.
Дочь: Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Дембровская Ирина Феликсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно