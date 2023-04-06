Дембровская (Плазовская) Мария Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДембровская (Плазовская) Мария Францевна

Дембровская (Плазовская) Мария Францевна

avatar

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Муж: Дембровский Константин Онуфриевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.01.1879 ст.

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Дембровский Константин Онуфриевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
25.10.1880 ст.

Сын: Дембровский Калистрат Константинович

Отец ребёнка: Дембровский Константин Онуфриевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.

Сын: Дембровский Кондрат Константинович

Отец ребёнка: Дембровский Константин Онуфриевич

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Мария Мартиновна.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close