Дембровская (Плазовская) Мария Францевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1879 ст.
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Дембровский Константин Онуфриевич
Рождение ребёнка
25.10.1880 ст.
Сын: Дембровский Калистрат Константинович
Отец ребёнка: Дембровский Константин Онуфриевич
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.
Сын: Дембровский Кондрат Константинович
Отец ребёнка: Дембровский Константин Онуфриевич
Мать записана как Мария Мартиновна.
Смерть
Неизвестно