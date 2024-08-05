Соколов Стефан Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Соколова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Соколов Александр Стефанович
Мать ребёнка: Соколова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Соколова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Соколов Николай Стефанович
Мать ребёнка: Соколова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно