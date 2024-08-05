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Соколов Стефан Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Романов Стефан Васильевич

Мать: Соколова (Соколова) Марфа Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Соколов Пётр Стефанович

Мать ребёнка: Соколова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Соколов Александр Стефанович

Мать ребёнка: Соколова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Соколов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Соколова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Соколов Николай Стефанович

Мать ребёнка: Соколова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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