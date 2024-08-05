Соколова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Соколов Пётр Стефанович

Отец ребёнка: Соколов Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Соколов Александр Стефанович

Отец ребёнка: Соколов Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Соколов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Соколов Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Соколов Николай Стефанович

Отец ребёнка: Соколов Стефан Стефанович

Смерть
Неизвестно

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