Соколова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Соколов Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Соколов Александр Стефанович
Отец ребёнка: Соколов Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Соколов Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Соколов Николай Стефанович
Отец ребёнка: Соколов Стефан Стефанович
Смерть
Неизвестно