Матикайнен Петр Адамович
Место рождения
Дата рождения10.01.1871
Дата смерти22.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1871
Бракосочетание
25.07.1899
Рождение ребёнка
03.03.1910
Сын: Матикайнен Николай Петрович
Мать ребёнка: Матикайнен (Левеяляйнен) Елена Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1911
Дочь: (Матикайнен) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Матикайнен (Левеяляйнен) Елена Петровна
Смерть
22.03.1913
Причина смерти: Туберкулёз легких