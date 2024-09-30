Матикайнен Петр Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатикайнен Петр Адамович

Матикайнен Петр Адамович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.01.1871

Дата смерти

22.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1871

Отец: Матикайнен Адам Абрамович

Мать: Матикайнен (Колкканен) Ева Адамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
25.07.1899

Жена: Матикайнен (Левеяляйнен) Елена Петровна

Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Матикайнен Николай Петрович

Мать ребёнка: Матикайнен (Левеяляйнен) Елена Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Дочь: (Матикайнен) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Матикайнен (Левеяляйнен) Елена Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
22.03.1913
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Туберкулёз легких

Мы используем куки для улучшения работы сайта.