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Матикайнен Адам Абрамович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.03.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1831

Отец: Матикайнен Абрам Фридрихович

Мать: Матикайнен Мария Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
02.11.1852

Жена: Матикайнен Ева Адамовна

Рождение ребёнка
13.10.1853

Дочь: Мария Адамовна

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна

Рождение ребёнка
26.10.1856

Сын: Матикайнен Абрам Адамович

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна

Рождение ребёнка
22.06.1860

Сын: Матикайнен Адам Адамович

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна

Рождение ребёнка
08.09.1868

Дочь: Анна Адамовна

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна

Рождение ребёнка
10.01.1871

Сын: Матикайнен Петр Адамович

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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