Матикайнен Адам Абрамович
Место рождения
Дата рождения29.03.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1831
Бракосочетание
02.11.1852
Жена: Матикайнен Ева Адамовна
Рождение ребёнка
13.10.1853
Дочь: Мария Адамовна
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна
Рождение ребёнка
26.10.1856
Сын: Матикайнен Абрам Адамович
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна
Рождение ребёнка
22.06.1860
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна
Рождение ребёнка
08.09.1868
Дочь: Анна Адамовна
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна
Рождение ребёнка
10.01.1871
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна
Смерть
Неизвестно