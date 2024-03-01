Матикайнен (Левеяляйнен) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Левеяляйнен) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1878

Дата смерти

30.?.1924

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1899

Муж: Матикайнен Петр Адамович

Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Матикайнен Николай Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович

Бракосочетание
02.07.1915

Муж: Матикайнен Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1915

Дочь: Мария Иосиповна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.11.1919

Сын: Матикайнен Иван Осипович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
30.?.1924
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