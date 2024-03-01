Матикайнен (Левеяляйнен) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1878
Дата смерти30.?.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.07.1899
Рождение ребёнка
03.03.1910
Сын: Матикайнен Николай Петрович
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович
Рождение ребёнка
16.08.1911
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович
Бракосочетание
02.07.1915
Рождение ребёнка
19.12.1915
Дочь: Мария Иосиповна
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1919
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Смерть
30.?.1924