Мясникова (Мухина) Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Мухина) Елена Григорьева

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Место рождения

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

07.07.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
15.01.1896 ст.

Муж: Мясников Иван Никитин

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Челнов крестьяне: Александр Петров Мясников, Григорий Никитин Мясников, Дмитрий Матвеев Новичков; по невесте: села Орловки Спиридон Николаев, Алексей Николаев Ананьин, Ст... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1897 ст.

Сын: Мясников Виктор Иванов

Отец ребёнка: Мясников Иван Никитин

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Смерть
07.07.1900 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
23 года, от чахотки
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