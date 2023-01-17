Мясникова (Мухина) Елена Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти07.07.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1896 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Челнов крестьяне: Александр Петров Мясников, Григорий Никитин Мясников, Дмитрий Матвеев Новичков; по невесте: села Орловки Спиридон Николаев, Алексей Николаев Ананьин, Ст... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Мясников Иван Никитин
Смерть
07.07.1900 ст.
23 года, от чахотки