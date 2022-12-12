Мясников Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения03.01.1877 ст.
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1877 ст.
Отец: Мясников Никита Петров
Крещение
06.01.1877 ст.
Восприемники: деревни Челнов крестьянин собственник Александр Петров (Мясников) и вдова дьяконская жена Варвара Васильева Петрова
Бракосочетание
15.01.1896 ст.
Поручители по жениху: деревни Челнов крестьяне: Александр Петров Мясников, Григорий Никитин Мясников, Дмитрий Матвеев Новичков; по невесте: села Орловки Спиридон Николаев, Алексей Николаев Ананьин, Ст... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1897 ст.
Мать ребёнка: Мясникова Елена Григорьева
Бракосочетание
Между 1900 и 1904
Жена: Мясникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Мясникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.12.1906 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Мясникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Мясникова Анна Иванова
Военная служба
До 1908
в июле 1908 указан как запасный рядовой, в сентябре 1904 - призванный на действительную военную службу рядовой
Рождение ребёнка
12.08.1910 ст.
Дочь: Вера Иванова
Мать ребёнка: Мясникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
11.02.1913 ст.
Мать ребёнка: Мясникова Анна Иванова
Смерть
До 1916
в 1916 жена указана вдовой