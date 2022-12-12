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Мясников Иван Никитин

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

03.01.1877 ст.

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1877 ст.

Отец: Мясников Никита Петров

Мать: Мясникова Татьяна Матвеева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
06.01.1877 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Челнов крестьянин собственник Александр Петров (Мясников) и вдова дьяконская жена Варвара Васильева Петрова
Бракосочетание
15.01.1896 ст.

Жена: Мясникова Елена Григорьева

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Челнов крестьяне: Александр Петров Мясников, Григорий Никитин Мясников, Дмитрий Матвеев Новичков; по невесте: села Орловки Спиридон Николаев, Алексей Николаев Ананьин, Ст... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1897 ст.

Сын: Мясников Виктор Иванов

Мать ребёнка: Мясникова Елена Григорьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Между 1900 и 1904

Жена: Мясникова Анна Иванова

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Мясникова Анна Иванова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1906 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Мясникова Анна Иванова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Мясникова Анна Иванова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Военная служба
До 1908
в июле 1908 указан как запасный рядовой, в сентябре 1904 - призванный на действительную военную службу рядовой
Рождение ребёнка
12.08.1910 ст.

Дочь: Вера Иванова

Мать ребёнка: Мясникова Анна Иванова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1913 ст.

Сын: Мясников Михаил Иванов

Мать ребёнка: Мясникова Анна Иванова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Смерть
До 1916
в 1916 жена указана вдовой
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