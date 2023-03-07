Мясников Виктор Иванов
Место рождения
Дата рождения11.11.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1897 ст.
Отец: Мясников Иван Никитин
Крещение
14.11.1897 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Челнов крестьянин Александр Петров Мясников и солдатская жена Татьяна Матвеева Мясникова
Смерть
Неизвестно