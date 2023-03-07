Мясников Виктор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясников Виктор Иванов

Мясников Виктор Иванов

avatar

Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

11.11.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1897 ст.

Отец: Мясников Иван Никитин

Мать: Мясникова Елена Григорьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
14.11.1897 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Челнов крестьянин Александр Петров Мясников и солдатская жена Татьяна Матвеева Мясникова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close