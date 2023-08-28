Комова (Калинина) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комова (Калинина) Анна Алексеева

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Алексей Иванов

Мать: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комов Федор Михайлов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Комов Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.09.1890

Сын: Комов Иван Федоров

Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.06.1893

Сын: Комов Тихон Федоров

Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.01.1896

Сын: Комов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1901

Дочь: (Комова) Серафима Федорова

Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Комов Димитрий Федоров

Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.02.1908

Дочь: (Комова) Мария Федорова

Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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