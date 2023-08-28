Комова (Калинина) Анна Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Алексей Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
21.09.1890
Сын: Комов Иван Федоров
Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
09.06.1893
Сын: Комов Тихон Федоров
Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
16.01.1896
Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
28.07.1901
Дочь: (Комова) Серафима Федорова
Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
15.10.1905
Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: (Комова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Комов Федор Михайлов
Смерть
Неизвестно