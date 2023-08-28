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Калинин Алексей Иванов

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1831

Дата смерти

21.12.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комова (Калинина) Анна Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Калинин Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: (Калинина) Мария Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
21.12.1899
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды

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