Калинин Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти21.12.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комова (Калинина) Анна Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: (Калинина) Мария Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.12.1899
Причина смерти: от простуды