Галиакберов Гульзаир (Газаер) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиакберов Гульзаир (Газаер)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Амиров Галиакбер

Мать: Амирова Гульнара

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Галиакберов Даут

Мать ребёнка: Галиакберова Бибизамал

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Магизямал

Мать ребёнка: Галиакберова Бибизамал

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шарифа

Мать ребёнка: Галиакберова Бибизамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакберова Бибизамал

Смерть
Неизвестно
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