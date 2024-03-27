Галиакберов Гульзаир (Газаер)
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Амиров Галиакбер
Мать: Амирова Гульнара
Рождение ребёнка
1838
Сын: Галиакберов Даут
Мать ребёнка: Галиакберова Бибизамал
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Магизямал
Мать ребёнка: Галиакберова Бибизамал
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шарифа
Мать ребёнка: Галиакберова Бибизамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галиакберова Бибизамал
Смерть
Неизвестно