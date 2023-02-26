Григорий Андреев
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1887
Отец: Андрей 2-й
Мать: Евдокия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1906
Жена: Параскева д
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1908
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Параскева д
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1911
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Параскева д
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно