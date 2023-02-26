Григорий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Андреев

Григорий Андреев

avatar

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1887

Отец: Андрей 2-й

Мать: Евдокия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1906

Жена: Параскева д

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1908

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Параскева д

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1911

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Параскева д

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close