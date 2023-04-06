(Юрченкова) Параскева д
Место рождения
Дата рождения04.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1886
Бракосочетание
25.10.1906
Муж: Григорий Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1908
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Андреев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1911
Сын: Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Андреев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно