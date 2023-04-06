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(Юрченкова) Параскева д

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1886

Отец: Юрченков Иван Иванов

Мать: Юрченкова Макрина (Макрида) Емельянова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1906

Муж: Григорий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1908

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Андреев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1911

Сын: Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Андреев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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