Сафонова Матрёна Матвеевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Сафонова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Сафонова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сафонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
Около 10.03.1930
Дочь: (Сафонова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Петухова (Сафонова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сафонов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
07.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Сафонов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович
Смерть
Около 1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно