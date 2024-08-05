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Сафонова Матрёна Матвеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей

Мать: Алёна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Сафонова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Сафонова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сафонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
Около 10.03.1930

Дочь: (Сафонова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Петухова (Сафонова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сафонов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
07.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Сафонов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Сафонов Иван Селиверстович

Смерть
Около 1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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