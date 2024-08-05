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Сафонов Иван Селиверстович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Около 17.12.1916
Выбытие из 275 Запасного полевого госпиталя в строй
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Сафонова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Сафонова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сафонов Александр Иванович

Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 10.03.1930

Дочь: (Сафонова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Петухова (Сафонова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сафонов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна

Рождение ребёнка
07.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Сафонов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна

Военная служба
28.05.1944
Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 353 зсп
Военная служба
17.06.1944
Выбытие из воинской части: Куда выбыл: 80 див. ПВО Номер команды: 15205
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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