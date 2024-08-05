Сафонов Иван Селиверстович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Около 17.12.1916
Выбытие из 275 Запасного полевого госпиталя в строй
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Сафонова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Сафонова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сафонов Александр Иванович
Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 10.03.1930
Дочь: (Сафонова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Петухова (Сафонова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сафонов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна
Рождение ребёнка
07.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Сафонов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна
Военная служба
28.05.1944
Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 353 зсп
Военная служба
17.06.1944
Выбытие из воинской части: Куда выбыл: 80 див. ПВО Номер команды: 15205
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость