Ишутина Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915
Дочь: Алексеева Нина Константиновна
Отец ребёнка: Гречанинов Константин
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915
Дочь: Гречанинова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Гречанинов Константин
Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан