Ишутина Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутина Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915

Дочь: Алексеева Нина Константиновна

Отец ребёнка: Гречанинов Константин

Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915

Дочь: Гречанинова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Гречанинов Константин

Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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