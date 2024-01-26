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Гречанинова Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1914 и 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1914 и 1915

Отец: Гречанинов Константин

Мать: Ишутина Дарья Александровна

Рождение ребёнка
27.07.?

Сын: Грчанинов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Анатолий

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Никифорова Клара Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Нигматулина Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Грчанинова Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий

Смерть
Неизвестно

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