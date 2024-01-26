Гречанинова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1914 и 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1914 и 1915
Отец: Гречанинов Константин
Рождение ребёнка
27.07.?
Сын: Грчанинов Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Анатолий
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Никифорова Клара Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Нигматулина Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Грчанинова Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий
Смерть
Неизвестно